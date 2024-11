Norvegia, crescono le minacce su obiettivi ebraici: Oslo sospende l'accordo di Schengen

Oslo sospende Schengen, minacce su obiettivi ebraici

Il ministro norvegese della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Emilie Mehl, ha deciso oggi di estendere i controlli alle frontiere interne di Schengen fino al 1° dicembre 2024, mantenendo sospeso di fatto l'accordo di Schengen. Il Norwegian Police Security Service ha aumentato il livello di minaccia terroristica da moderato (livello 3) ad alto (livello 4), principalmente a causa delle "minacce per obiettivi ebraici e israeliani", spiega la polizia in una nota diramata lunedì mattina.

"Le minacce terroristiche rimangono alte e c'è un possibile collegamento tra stati stranieri e il reclutamento di criminali per il terrorismo in Europa. La polizia continuerà quindi a essere armata, dando loro maggiori opportunità di controllare i nostri confini", ha spiegato spiega Mehl giustificando l'estensione del porto d'armi agli agenti, che in Norvegia sono, salvo casi d'eccezione, disarmati.