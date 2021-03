Papa Francesco in Iraq: Bergoglio lascia il Paese dopo la visita storica

Papa Francesco in Iraq: la partenza di Bergoglio dopo la visita storica

Papa Francesco ha lasciato questa mattina l'Iraq, concludendo così la storica visita del primo Pontefice nel Paese. Bergoglio si e' recato a Baghdad, Mosul, dove ha pregato tra le macerie della guerra, e nella chiesa di Qaraqosh devastata dall'Isis. Papa Francesco ha anche celebrato una messa davanti a diecimila persone nello stadio di Erbil. "L'Iraq rimarra' per sempre con me", nel mio cuore", ha detto al termine della funzione. Il Pontefice ha chiesto a tutti di "lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno".