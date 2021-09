Papa Francesco in viaggio in Ungheria. Incontrerà anche il sovranista Orban

Papa Francesco è partito dall'aeroporto di Fiumicino per Budapest, prima tappa del suo 34esimo viaggio apostolico. Ad accogliere il Papa sarà il vicepremier Zsolt Semjen. Nella capitale ungherese il Pontefice resterà circa sette ore in occasione della messa conclusiva del 52esimo Congresso eucaristico internazionale. A Budapest incontrerà privatamente il presidente della Repubblica Janos Ader e il primo ministro Viktor Orban. Sempre oggi Francesco partirà alla volta di Bratislava.

Papa Francesco in Ungheria: il programma completo

L'aereo con a bordo il Papa è partito dall'aeroporto di Roma Fiumicino alle 6 e atterrerà intorno alle 7.45, accolto in aeroporto dal vice-premier Zsolt Semjén.Il primo appuntamento di Bergoglio è nel Museo delle Belle Arti, dove alle 8.45 incontrerà il presidente J nos Áder e il premier Viktor Orban insieme al segretario si Stato e al segretario per i Rapporti con gli Stati del Vaticano, i cardinali Pietro Parolin e Paul Gallagher. Nello stesso luogo, alle 9.15, incontrerà i vescovi del Paese, ai quali rivolgerà un discorso.Quindi, vedrà i rappresentanti del Consiglio ecumenico delle Chiese e alcune comunità ebraiche dell'Ungheria. Alle 11.30, il Papa si sposterà nella Piazza degli Eroi per concludere il Congresso Eucaristico con la messa solenne e la recita dell'Angelus. Poi si trasferirà in aeroporto per la cerimonia di congedo.Nel pomeriggio, alle 15.30, atterrerà a Bratislava, accolto in aeroporto dalla Presidente della Repubblica Zuzana Caputov e alle 16.30, in Nunziatura, avrà un incontro ecumenico prima e, in privato, con i gesuiti.