Parigi, donna col velo grida "Allah Akbar" e minaccia, ferita dalla polizia

Parigi, allarme terrorismo. Una donna col velo minaccia tutti in una stazione: ferita dalla polizia

Le ripercussioni per la guerra tra Israele e Palestina si fanno sentire anche in Europa. L'ultimo episodio arriva da Parigi, una donna completamente coperta dal velo ha urlato "Allah Akbar" e minacciato di "far saltare tutto per aria". L'episodio é avvenuto nella stazione della Bibliotheque François-Mitterrand. Per fermarla, la polizia le ha sparato, come riferisce l'emittente Bfmtv citando una propria fonte della sicurezza. Le Figaro precisa che gli agenti "sono stati costretti a usare le armi" dopo che la donna si è rifiutata di rispondere all'ordine di mostrare le mani, che teneva nascoste sotto la tunica. La donna è stata ferita allo stomaco e trasferita in ospedale, prosegue Le Figaro.

La procura di Parigi spiega che la donna è in pericolo di vita. La stazione è stata completamente isolata, spiega Bfmtv. Una fonte della procura di Parigi citata da Bfmtv precisa che la donna aveva minacciato di farsi esplodere. Il portavoce del sindacato della polizia Cfdt Axel Ronde dichiara quindi all'emittente che "gli agenti di polizia hanno preso la decisione giusta. La persona era estremamente determinata ad agire e, data la determinazione, i miei colleghi non avevano altra scelta, per evitare di essere colpiti da un'esplosione, che neutralizzarla sparandole con un'arma da fuoco".