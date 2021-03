Patrick Zaki, proroga di altri 45 giorni di detenzione

Prorogata di 45 giorni la carcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che dal 7 febbraio si trova nella prigione di Tora, in Egitto. Nonostante le pressioni della Franesina i giudici hanno oggi reso nota la decisione.

Monica Cirinnà, Pd: profonda indignazione

"Per Patrick Zaky saranno altri 45 giorni in carcere. Non ho più parole. Solo grande preoccupazione e profonda indignazione per l’ostinato atteggiamento delle autorità egiziane: ma anche, da parte mia, la determinazione a non mollare". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd, Monica Cirinnà.

Nicola Fratoianni, Sinistra Italiana: il Governo deve dargli la cittadinanza

“Patrick Zaki resterà in carcere altri 45 giorni, dal 7 febbraio del 2020 è in detenzione preventiva senza processo. Il regime egiziano continua senza vergogna il suo accanimento crudele e ingiustificato". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “L'Italia e l'Europa - prosegue il leader di SI - si facciano sentire e pretendano la liberazione di Patrick. Anche a costo di mettere in discussione i rapporti economici e commerciali con l'Egitto. E il governo italiano - conclude Fratoianni - conceda finalmente la cittadinanza italiana a Zaki”