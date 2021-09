Patto anti-Cina, Australia: seri timori sui sottomarini Francia

L'Australia aveva "profonde e serie preoccupazioni" in merito ai sottomarini francesi per i quali aveva firmato un contratto di fornitura, poi cancellato a favore degli Usa dopo aver stretto il patto Aukus con Washington e Londra. Lo ha affermato il premier australiano, Scott Morrison, in conferenza stampa, dopo che Parigi ha richiamato l'ambasciatore per protesta contro l'annullamento della commessa.

Morrison ha affermato di aver avvertito Parigi la sera precedente all'annuncio del patto Aukus, "intorno alle 20.30". I francesi avevano "tutte le ragioni per sapere" che l'Australia aveva "profonda e serie preoccupazioni" che la capacita' dei sottomarini "non avrebbe soddisfatto i nostri interessi strategici", ha sottolineato.