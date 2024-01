Paura alla Casa Bianca, uomo si schianta a tutta velocità contro i cancelli

Washington, uomo si schianta in macchina contro i cancelli della Casa Bianca. Arrestato dai servizi segreti

Una persona a bordo di un’auto è stata arrestata dopo essersi schiantata contro uno degli ingressi che circondano l’area della Casa Bianca. Lo ha confermato un portavoce dell’Intelligence Usa, Anthony Guglielmi, con un post pubblicato su X.

L’episodio è avvenuto nel lato est della residenza del presidente degli Stati Uniti, tra Pennsylvania Avenue e la 15ª Street. Poco dopo le 18 un veicolo è finito contro uno degli ingressi all’area. L’automobilista è stato arrestato. Il presidente non era alla Casa Bianca perché impegnato nelle visite in South Carolina e in Texas.