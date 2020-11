Cina: regole anti-trust contro le big tech. E Alibaba crolla in borsa a -9,8%

Cina: Pechino vuole regole anti-trust, giganti tech nel mirino

I giganti del tech cinese sono nel mirino delle autorità di Pechino, che ha annunciato una bozza per nuove regole anti-trust per le aziende che operano su internet. Immediate le ripercussioni in Borsa dove le società tecnologiche cinesi hanno perso quasi $ 254 miliardi di valore di mercato negli ultimi due giorni. Stamane l'indice tecnologico ChiNext a Shenzhen ha ceduto il 3,55 per cento e a Shanghai lo Star 50 ha perso il 2,7 per cento. Il sell-off dei titoli tecnologici cinesi calo è arrivato fino a Hong Kong, dove Alibaba ha perso 8,26%. La State Administration for Market Regulation ha annunciato le nuove misure, dopo che i grandi gruppi del settore, come Alibaba, Meituan e Pinduoduo sono stati criticati per competizione sleale e per lesioni ai diritti dei consumatori. L'obiettivo delle nuove regole dell'ente normativo cinese è quello di "prevenire e fermare pratiche monopolistiche nelle attività economiche delle piattaforme internet", compreso assicurare l'equità del mercato, gli interessi dei consumatori e della società e incoraggiare "lo sviluppo continuo e sano della piattaforma economica".

Alibaba: crolla a Hong Kong (-9,8%) su antitrust cinese

Alibaba, il leader mondiale dell'e-commerce fondato da Jack Ma, dopo la clamorosa bocciatura dell'Ipo dei record da parte di Pechino della sua fintech Ant Group, sconta un crollo del 9,8% alla Borsa di Hong Kong. Ciò è seguito all'annuncio della China's State Administration for Market Regulation, l'antitrust cinese, della presentazione delle bozze con le nuove linee guida contro i monopoli delle piattaforme online. Pesanti perdite anche per la rivale JD.com (-9,20%) e il colosso internet Tencent (-7,39%).