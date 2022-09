Perché Sandra Oh di "Grey's Anatomy" era ai funerali di Elisabetta II

Elisabetta II, cosa ci faceva la star di "Grey's Anatomy", Sandra Oh al funerale della Sovrana?

Negli ultimi dieci giorni sudditi e numerosi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo sono accorsi per rendere l'ultimo omaggio a Elisabetta II. In fila sono stati sorpresi e riconosciuti David Beckham e Tilda Swinton, che si sono mescolati tra la folla per dare l'ultimo saluto alla loro Sovrana.

Mentre, alla cerimonia svoltasi oggi 19 settembre, nell'Abbazia di Westminster oltre ai capi di stato e ai membri della famiglia reale, erano presenti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Sandra Oh, star di "Grey's Anatomy" e "Killing Eve", e Bear Grylls, personaggio televisivo che rappresenta l'Associazione Scout di cui la regina era patrona.

Perchè Sandra Oh, star di "Grey's anatomy", era al funerale di Elisabetta II?

Al funerale della Regina Elisabetta II ha partecipato anche l'attrice Sandra Oh, star di "Grey's Anatomy" e "Killing Eve". Nel corso della sua carriera ha vinto un Emmy per il suo ruolo nella serie e fa parte della delegazione come ufficiale dell'Ordine del Canada, onore che le è stato concesso all'inizio di quest'anno.

Presente anche Bear Grylls, conduttore televisivo e anche Capo Scout, proprio in rappresentanza dell'Associazione Scout di cui la regina era patrona.



Le altre star presenti al funerale di Elisabetta II



Hanno partecipato al funerale della Regina Elisabetta anche Gregory Charles, musicista dell'Ordine del Canada, e Mark Tewsbury, nuotatore e vincitore di una medaglia d'oro alle olimpiadi nel 2008. Nella congregazione c'era anche l'attrice britannica Sophie Winkleman, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Big Suze nella commedia Peep Show, in onda su Channel 4. La star era presente perché sposata, dal 2009, con Lord Frederick Windor, figlio del principe e della principessa Michael di Kent.