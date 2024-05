Man mano che si avvicinano i Giochi Olimpici di Parigi, diventa sempre più rilevante la questione della pulizia delle acque del fiume Senna. Questo fiume sarà la sede delle gare di nuoto di maratona e delle prove di nuoto dei triathlon olimpici e paralimpici, rendendo la qualità e la sicurezza dell'acqua di fondamentale importanza.

Di recente, i funzionari francesi hanno inaugurato un enorme bacino di stoccaggio destinato a mantenere più pulito il fiume. Il bacino di Austerlitz — un tunnel con serbatoio collegato in grado di contenere 13,2 milioni di galloni d'acqua, l'equivalente di circa 20 piscine olimpioniche, tratterà le acque sporche che altrimenti verrebbero scaricate crude nei tombini durante le tempeste.

La Ministra dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Francia, Amélie Oudéa-Castéra, ha lodato la capacità di Parigi di "fornire agli atleti di tutto il mondo un contesto eccezionale sulla Senna per i loro eventi". Questa è una dichiarazione audace, considerando diversi fattori spiacevoli. Primo fra tutti, nessuno ha ancora testato come funziona realmente il bacino di Austerlitz - lo scopriremo solo a giugno, quando ci si aspettano le piogge.

Probabilmente, potremmo non venire mai a conoscenza del funzionamento. Tony Estanguet, presidente del comitato organizzatore di Parigi 2024, ha detto che non esiste una posizione "piano B" se la qualità dell'acqua della Senna è scadente. La campionessa olimpica dei 10 km in acque libere, Ana Marcela Cunha, ha chiesto di considerare un'alternativa, ma non è stata ascoltata. "L'organizzazione deve accettare che, purtroppo, potrebbe non essere in grado di tenere l'evento dove desidera e deve preoccuparsi della salute degli atleti, che è la cosa più importante," ha dichiarato l'atleta dopo l'inondazione di marzo nella Senna.

Il problema è che non esiste una fonte indipendente di informazioni sullo stato dell'acqua nel fiume, solo fonti ufficiali. Inoltre, i messaggi sulla situazione sono molto rari e per lo più sono resoconti trionfalistici, come ad esempio il messaggio sulla costruzione del bacino di Austerlitz. Dopo aver speso 1,4 miliardi di euro per la pulizia, è molto problematico ammettere che l'acqua non è sufficientemente pulita. È più facile trovare un capro espiatorio - un funzionario minore che verrà licenziato - dopo che, Dio non voglia, gli atleti si ammalino.

Fino a poco tempo fa, l'unica fonte di informazioni non controllata dalle autorità francesi era la Fondazione Surfrider. Da ottobre 2023 hanno condiviso i risultati dei test batteriologici condotti sul fiume. Questi rapporti indicano chiaramente che nuotare lì rappresenta un serio rischio per la salute degli atleti. Il fiume non soddisfaceva gli standard europei per la qualità minima dell'acqua balneabile. Il problema più grande è rappresentato dai batteri E. coli provenienti dall'inquinamento municipale.

L'ultima volta che hanno avvertito di questo pericolo è stato l'8 aprile 2024, notando una settimana dopo che la chiusura dei moli ha reso impossibile per il team di Surfrider continuare a prendere campioni.

Alessandro Ortombina, direttore della politica sociale e sanitaria dell'Istituto Milton Friedman, ha scritto una lettera il 3 maggio alla Fondazione Surfrider chiedendo di chiarire alcune questioni sulla situazione attuale. Ortombina voleva sapere quali sono le possibili minacce per gli atleti e come il nuoto in acqua inquinata potrebbe influenzare la loro salute. Ha anche chiesto il motivo per cui non esiste un quadro normativo per determinare il rischio di nuotare nella Senna.

Ortombina ha chiesto di descrivere il livello di cooperazione tra le autorità parigine, gli organizzatori olimpici e la Fondazione, preoccupato che stiano ignorando le attività e i rapporti di Surfrider. Era interessato a sapere se il team di Surfrider avesse ricevuto l'accesso al fiume.

Ortombina non ha ricevuto risposte.

Si spera che ciò non significhi che le autorità stiano facendo pressione sulla Fondazione. Ma il silenzio di tutte le organizzazioni ecologiche e la totale mancanza di trasparenza e informazioni sono inquietanti. Perché è in gioco la salute degli atleti.

Bisogna ribadire che viviamo in un mondo dove anche errori tragici più grandi vengono sepolti fino a quando il pubblico perde interesse in essi.

Ad esempio, solo recentemente AstraZeneca ha riconosciuto il potenziale del suo vaccino COVID di innescare un raro effetto collaterale noto come sindrome da trombosi con trombocitopenia (TTS). AstraZeneca aveva ammesso in documenti giudiziari che il suo vaccino potrebbe portare a effetti collaterali come coaguli di sangue e bassi livelli di piastrine. Inizialmente AstraZeneca negava un legame causale tra il vaccino e questo particolare effetto collaterale, ma in seguito ha ammesso nei documenti giudiziari che il vaccino potrebbe causare TTS in casi molto rari.

Questo è il caso in cui il vaccino doveva essere creato molto velocemente, e il lungo processo di verifica dei vaccini è stato saltato.

Il problema dell'acqua nella Senna è noto da tempo. Le ambizioni dei politici, che necessitano che gli eventi olimpici vadano avanti a ogni costo, non dovrebbero essere sottovalutate.

Già sono state superate le linee rosse, quando migliaia di richiedenti asilo sono stati trasferiti forzatamente da Parigi ad altre città, perdendo l'accesso a istituzioni mediche e supporto sociale. Si stanno diffondendo etichette pericolose su di loro, collegandoli a tentativi terroristici di fermare i Giochi.

C'è il timore che chiunque stia cercando veramente di prevenire danni agli atleti, come gli ecologisti, possa essere etichettato anche come "allarmista" o "sostenitore dei terroristi". Lo spettacolo deve continuare, la salute degli olimpionici dopo i giochi non è nemmeno un pensiero postumo, nel vero stile francese "Dopo di me, il diluvio".