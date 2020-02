Primarie Dem South Carolina: Biden si rilancia nel feudo Gop con cuore black

Sabato 29 febbraio test chiave per i democratici perché si vota in una storica fortezza repubblicana, il South Carolina. Nel giorno in cui si andrà alle primarie per assegnare i 54 delegati, a cui si aggiungeranno i 9 decisi dal partito e dalle personalità, il partito liberal tasterà il polso a uno stato simbolo degli Stati Uniti per tre motivi: è repubblicano, si fonda sul manufatturiero e conta su una larga comunità afroamericana.

PRIMARIE DEMOCRATICHE SOUTH CAROLINA: SOLO CARTER HA VINTO DA DEM NELLO STATO A TINTE REPUBBLICANE

In tredici delle ultime quattordici elezioni presidenziali, gli elettori hanno sempre premiato il candidato conservatore. Unica eccezione, nel 1976 quando vinse il democratico Jimmy Carter, ma dopo lo scandalo Watergate che aveva costretto il repubblicano Richard Nixon alle dimissioni. I repubblicani restano forti nel resto della Carolina, specialmente nella zona a nord-occidentale.

SOUTH CAROLINA, CRESCITA CON DONALD TRUMP PRESIDENTE

Nel 2016 Donald Trump vinse con il 54,9%, contro il 40,7 di Hillary Clinton. Chiamato Carolina in onore di Re Carlo d'Inghilterra, questo è lo stato dove il manufatturiero e il turismo sono diventati le motrici dell'economia e che Trump intercettò quattro anni fa e ha conquistato con la sua presidenza. Dal 2018 l'indice industriale è cresciuto del 7,3 per cento, con lo sviluppo maggiore registrato nella zona costiera a Est e nell'area rurale sopra Charlotte, a Nord. Con un prodotto interno lordo di 183 miliardi di dollari e una crescita annua del 3,13%, è uno degli stati più in salute.

PRIMARIE DEMOCRATICHE SOUTH CAROLINA: OBIETTIVO MEZZO MILIONE DI ELETTORI

Se il Nord-Ovest è a prevalenza repubblicana, al centro si trova lo storico bacino elettorale democratico, formato soprattutto da afroamericani: la capitale, Columbia, con 133 mila abitanti, ha la più alta percentuale di neri di tutto lo stato. La loro partecipazione alle primarie di domani avrà un valore politico molto alto: nel 2016 crollò l'affluenza ai seggi, con un meno 6 per cento rispetto al 2008, passando dal 25 al 19 per cento in otto anni. I democratici sperano di portare al voto tra i 300 e i 500 mila elettori. In caso di numeri inferiori, sarebbe un segnale pericoloso in vista delle presidenziali di novembre.

PRIMARIE DEMOCRATICHE SOUTH CAROLINA ULTIMI SONDAGGI: JOE BIDEN FAVORITO

Alla vigilia del voto, Joe Biden risulta in testa nei sondaggi relativi alle primarie democratiche in South Carolina, che l'ex vice presidente deve assolutamente vincere se vuole rimane in corsa per la nomination per la Casa Bianca. Il sondaggio indica al secondo posto Bernie Sanders, seguito da Pete Buttigieg. A favorire Biden rispetto agli latri candidati è il voto di colore, che in South Carolina rappresenta la maggioranza dell'elettorato democratico. Nello stato si assegnano 54 delegati per la convention democratica di luglio.