Primarie Dem Usa 2020, Bloomberg si ritira: appoggerà Biden

Primare Dem Usa 2020, Bloomberg si ritira. appoggerà Biden

Il miliardario Mike Bloomberg si ritira dalle primarie democratiche e appoggia Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Lo si legge in una nota. "Tre mesi fa mi sono presentato per sconfiggere Donald Trump. Oggi lascio la corsa per la stessa ragione: per sconfiggere Donald Trump, perché è chiaro che se rimango in gara questo obiettivo sarà più difficile", ha scritto Bloomberg, dopo il flop della sua candidatura alle primarie democratiche del 'Supertuesday'. L'ex sindaco di New York ha investito centinaia di milioni di dollari del suo patrimonio personale in questo tentativo.

Primare Dem Usa 2020, Cnn: Warren sta valutando cosa fare

Elizabeth Warren sta valutando con la sua squadra i prossimi passi dopo la batosta al Super Martedì. Lo ha riferito una fonte alla Cnn. Ne Super Martedì la senatrice del Massachusetts è stata battuta anche nel suo stesso Stato che è andato a Joe Biden. Il suo manager, Roger Lau, ha inviato una mail allo staff, ringraziando per il lavoro svolto ma anche sottolineando la delusione per i risulati. Warren "si prenderà del tempo per valutare se continuare la lotta". Anche il presidente americano, Donald Trump, ha ironizzato sulla sua scarsa perfomance: in un tweet ha sottolineato che ​"se Elizabeth Warren non fosse in gara, Bernie Sanders avrebbe vinto FACILMENTE Massachusetts, Minnesota e Texas, per non parlare di vari altri Stati. La nostra moderna Pocahontas non passerà alla storia come vincitrice, ma potrebbe benissimo diventare la migliore candidata di disturbo di tutti i tempi!".