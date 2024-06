Putin: "Asset congelati un furto". Crosetto frena sugli aiuti all'Ucraina

Il ministro della Difesa: difficile 2% spesa militare con vincoli Ue sul debito

Il congelamento dei capitali russi in Occidente e' "un furto" che non rimarra' senza risposta. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al ministero degli Esteri, secondo Interfax.



"Da quasi tutti i Paesi della Nato emerge l'impegno ad aumentare il 2% a percentuali piu' significative. Io ho ribadito la difficolta' dell'Italia collegata ai vincoli del Patto di stabilita' europeo dicendo che non si possono avere una posizione qua e un'altra due chilometri di distanza magari dovrebbero essere politicamente concordate insieme, perche' altrimenti alcuni Paesi come il nostro hanno difficolta' a rispettare l'impegno". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della riunione dei ministri Nato a Bruxelles.

Ucraina: Crosetto, Italia non e' d'accordo sui 40 mld l'anno

"L'Italia ha detto che non e' d'accordo a un impegno di 40 miliardi che sarebbero stati 3 miliardi e mezzo l'anno per noi visto che abbiamo gia' difficolta' a raggiungere il 2%. Quando raggiungeremo 2% discuteremo su ulteriori investimenti". Lo ha dichiarato il ministro della Difesas, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della riunione dei ministri della Nato a Bruxelles. "I 40 miliardi all'anno non sono in agenda per l'Italia. Gli aiuti continuiamo a darli. Sto preparando il non pacchetto, adesso l'impegno e' quello di raggiungere il 2% che gia' e' problematico per Paesi come l'Italia stante i vincoli europei. Non possiamo aggiungere altri obiettivi ambiziosi anche perche' non ho l'abitudine di prendere impegni che poi so di non poter rispettare. Quindi l'ho detto chiaramente", ha aggiunto.