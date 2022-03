"Putin è furibondo perché sta perdendo la guerra e ha licenziato 8 generali"

Guerra Russia-Ucraina: Putin ha perso la testa

Vladimir Putin è furibondo perché sta perdendo la guerra in Ucraina e ha licenziato otto generali. Lo ha detto Oleksiy Danilov, capo del Consiglio di Sicurezza ucraino, secondo il quale il Presidente russo avrebbe perso le staffe per via delle numerose perdite nel suo esercito, al quale gli ucraini stanno opponendo una strenua resistenza. Secondo fonti ucraine, la Russia avrebbe perso 12.000 uomini nei primi 15 giorni di conflitto, mentre l’intelligence europea stima le perdite tra 6.000 e 9.000.

Il Presidente attacca anche i suoi 007

Lo “zar” inoltre se la sarebbe presa con i servizi segreti russi – dai quali lui stesso proviene, come noto – per avergli fornito dei report nei quali venivano sottostimate le capacità belliche dell’Ucraina, che nelle sue previsioni si sarebbe dovuta arrendere agli invasori nel giro di due o tre giorni al massimo. Secondo altre fonti, tuttavia, i servizi segreti russi avevano una chiara previsione del potenziale ucraino, ma sarebbero stati intimoriti dalla determinazione di Putin, che aveva deciso da tempo di attaccare il paese di Zelensky e non avrebbe ascoltato ragioni contrarie. Nell’establishment russo, secondo indiscrezioni, starebbe ormai serpeggiando il pessimismo e si teme che l’Ucraina possa rappresentare un disastro bellico e di immagine, come il Vietnam lo fu per gli Stati Uniti.

