"Putin ha il Parkinson, lo prova un video: gonfio, gambe rigide e le mani..."

La guerra in Ucraina come conseguenza di una malattia che toglie lucidità mentale a Putin? L'ipotesi Parkinson

La guerra in Ucraina imperversa ormai da oltre 50 giorni, durante i quali le più diverse ipotesi sullo stato di salute di Vladimir Putin si sono rincorse: in molti infatti credono che le azioni belligeranti russe siano dettate dalla poca lucidità mentale del capo del Cremlino, annebbiato da una malattia invalidante. In particolare, l'ipotesi che Putin soffra di Parkinson è alimentata da un video che che negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo.

Pubblicato in Italia dall’agenzia Ansa, il filmato mostra il leader russo durante un incontro con il suo ministro della Difesa, Sergej Shoigu. Nel faccia a faccia, Putin ordina di annullare l’assalto previsto all’acciaieria Azovstal di Mariupol per “preservare la salute di soldati e ufficiali”. Il leader russo conclude il discorso con queste indicazioni: “Blocchiamo la zona, non deve uscire una mosca".

Ma in molti hanno notato che nel sedersi prima del colloquio, Putin sembra impacciato nei movimenti, con la parte sinistra del corpo più statica della destra: più volte si appoggia al tavolo mentre cerca la posizione corretta per la sedia e per distendere le gambe rigide. A confermare i sospetti, secondo molti, anche il viso gonfio e la camminata instabile.

Dal Cremlino, tuttavia, smentiscono qualsiasi malattia e per i sostenitori di Putin questa lettura del video è del tutto parziale.

