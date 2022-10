Putin, il piano segreto sulla Moldavia: golpe filo russo usando gas ed energia

Così Mosca si sta muovendo per prendere la Moldavia

Vladimir Putin starebbe lavorando a un piano segreto per prendersi la Moldavia. Lo scrive oggi Repubblica, che racconta di come "questa settimana il dipartimento del Tesoro americano ha messo sulla lista delle sanzioni un politico della Moldavia, Ilan Shor, e lo ha accusato di partecipare a un piano segreto russo per prendere il controllo del piccolo paese di due milioni e mezzo di abitanti".

Secondo quanto scrive Repubblia, "dall’estero Shor controlla una folla di supporter, che in queste settimane stanno manifestando nelle strade moldave con modi sempre più aggressivi e chiedono le dimissioni della presidente Maia Sandu. L’obiettivo della folla è rovesciare il governo, installare al suo posto il politico filorusso e bloccare il processo di adesione all’Unione europea".

Tra l'altro, sottolinea Repubblica, "la Moldavia dipende al cento per cento dal gas russo, l’inverno sta arrivando e non ci sono alternative. Gazprom ha già annunciato un taglio alle forniture del trenta per cento e questo ovviamente ha alzato i prezzi e creato nervosismo. Inoltre la Moldavia ha un grande problema di approvvigionamento di energia elettrica", il cui ora "il settanta per cento viene invece da una centrale elettrica che però è sul territorio della Transnistria, quindi di quel minuscolo stato cuscinetto tra Moldavia e Ucraina controllato dai soldati russi. Ai quali ora basta schiacciare un interruttore per lasciare la Moldavia al buio", conclude Repubblica.