Putin invia auguri di buon anno Berlusconi, ma non a Biden, Macron e Scholz

Gli auguri di Putin a Berlusconi e altri ex presidenti e premier

Vladimir Putin ha inviato gli auguri per le feste natalizie a Silvio Berlusconi, insieme ad altri ex presidenti o premier di altri Paesi, come il tedesco Gerhard Schroeder. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. Sul sito del Cremlino sono stati pubblicati gli auguri del presidente russo ai leader mondiali, ma spicca l'assenza di quelli dei Paesi occidentali considerati "ostili".

Putin non ha inviato, infatti, gli auguri di buon anno a Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron ed agli altri leader dei Paesi "ostili". Lo riferisce il Cremlino, aggiungendo che il premier ungherese Viktor Orban e il presidente serbo Aleksandar Vucic saranno gli unici leader europei che riceveranno gli auguri. Lo riporta la Tass.