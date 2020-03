Putin promuove la figlia Katerina: guiderà l'istituto intelligenza artificiale

La 33enne Katerina Tikhonova, da molti ritenuta figlia del leader russo Vladimir Putin, guidera' l'istituto di intelligenza artificiale della prestigiosa universita' statale di Mosca che dovrebbe aprire i battenti quest'anno: lo riporta il quotidiano liberale Vedomosti.

L'istituto sara' finanziato dal programma di sviluppo dell'Universita' Statale di Mosca, che, sempre stando al quotidiano Vedomosti, nel 2017-2020 ha stanziato 59 milioni di dollari per la ricerca avanzata, di cui 13 milioni sono in bilancio per quest'anno. Vladimir Putin ha sempre considerato l'intelligenza artificiale un settore di importanza strategica fondamentale, sia per la societa' civile sia per l'esercito. "Chi dominera' questo settore sara' signore del mondo", aveva detto alcuni anni fa.