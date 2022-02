Ucraina, Macron: Biden e Putin vertice, "se la Russia non invade"

Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden hanno "accettato il principio" di incontrarsi in un vertice, proposto dal loro omologo francese Emmanuel Macron e che "si potra' tenere solo se la Russia non invadera' l'Ucraina". Lo ha annunciato l'Eliseo. Questo vertice sarebbe poi esteso a "tutti gli stakeholder" e si concentrerebbe su "sicurezza e stabilita' strategica in Europa", ha precisato la presidenza francese, aggiungendo che iniziera' a prepararsi questo giovedi' tra Stati Uniti e Russia.

Ucraina: fonti Mosca, sì a vertice Gruppo Contatto su Donbass

La Russia e' favorevole a una riunione del Gruppo di Contatto Trilaterale sul Donbass, composto da Mosca, Kiev e Osce. Lo ha riferito una fonte russa all'agenzia Ria Novosti. "Se Kiev e il Donbass accetteranno di convocare una riunione del gruppo di contatto, anche la Russia, ovviamente, partecipera'", ha affermato la fonte, "le funzioni di intermediario lo obbligano". Ieri, dopo il vertice telefonico tra i presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, una fonte dell'Eliseo aveva riferito che un incontro del Gruppo Trilaterale si sarebbe svolto gia' in queste ore ma fonti di Mosca avevano smentito, avvertendo che serviva tempo per preparare una convocazione del gruppo.

Ucraina: Borrell, lavoro su sanzioni fatto; siamo pronti

"Il lavoro sulle sanzioni e' fatto, noi siamo pronti. Quando sara', convocheremo una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri e presentero' le sanzioni al momento giusto". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri in corso a Bruxelles. "Siamo pronti alle sanzioni al momento giusto, ma lavoriamo e speriamo che quel momento non arrivi", ha aggiunto.

Ucraina: 61 mila persone evacuate dal Donbass in Russia

Sono circa 61 mila i residenti delle autoproclamate repubbliche del Donetsk e del Lugansk che sono stati evacuati in Russia da venerdi' scorso. Lo riferisce il ministro ad interim per le Emergenze della Federazione Russa, Alexander Chupriyan. Chupriyan ha anche affermato che nove treni con rifugiati dal Donbass sono stati inviati dalla regione di Rostov ad altre regioni della Russia. "Quindi, la geografia si sta espandendo", ha detto il ministro ad interim.

