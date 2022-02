La regina Elisabetta ha il Covid. Choc nel Regno Unito

Regina Elisabetta positiva, Buckingham Palace conferma



La regina Elisabetta II d'Inghilterra è risultata positiva al coronavirus. "Sua Maestà ha lievi sintomi di raffreddore" si legge. La regina è risultata positiva al coronavirus, lo ha confermato oggi Buckingham Palace. Si è ammalata dopo che è stato confermato che era stata in contatto diretto con il principe Carlo la settimana in cui è risultato positivo.



L'annuncio scioccante è stato fatto solo poche settimane dopo che la monarca più longeva della nazione ha raggiunto il suo storico Giubileo di platino di 70 anni sul trono il 6 febbraio. Buckingham Palace ha dichiarato in una nota: "Buckingham Palace conferma che la regina oggi è risultata positiva al Covid. Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate".