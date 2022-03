Putin: "Occidente, impero delle bugie". Macron preso in giro, nessuna tregua

Putin, le bugie a Macron. L'ossessione dello Zar: "Vogliono distruggerci"

Putin non ha nessuna intenzione di fermarsi. La guerra in Ucraina continua e i bombardamenti missilistici dei russi su Kiev per tutta la notte, oltre all'avanzata dei carri armati verso la capitale, una colonna di 60 km di mezzi militari alla periferia della città, non lasciano dubbi. La tregua non c'è mai stata nella mente dello Zar. Dopo aver messo in allarme le forze di difesa strategica - si legge sul Corriere della Sera - e aver nuovamente detto che gli ucraini cercano il genocidio nel Donbass, ha accusato "la cosiddetta comunità occidentale" di essere oggi un "impero delle bugie". Il presidente francese Macron sembra convinto che Vladimir Putin nella lunga telefonata si sia impegnato a far cessare i bombardamenti sui civili, sulle strade e su altre infrastrutture. Ma dal Cremlino si comunica solo che Vladimir Vladimirovich ha imputato ai militari ucraini di usare la popolazione come scudo. "Esattamente come l’Isis", avevano già precisato a Mosca.

Nel suo isolamento - prosegue il Corriere - e anche in uno stato che qualcuno potrebbe pure definire quasi paranoico, il leader russo lancia accuse, non si capisce con i suoi interlocutori, agita sempre nuovi strumenti bellici e sembra realmente convinto che l’Occidente non stia pensando da tempo ad altro che ad attaccare la Russia per distruggerla. Agli ex fratelli al di là della frontiera che sono sotto le sue bombe, Putin chiede quasi l’impossibile: accettare la demilitarizzazione del Paese, mettere una pietra tombale sull’avvicinamento all’Occidente e riconoscere come definitiva la perdita della Crimea. Poi aggiunge anche la «denazificazione». Il segnale che non ha nessuna reale intenzione di trattare.

