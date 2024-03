Putin sfida l'Occidente: cresce l'angoscia dopo la minaccia nucleare

Putin e la minaccia nucleare

Putin ed il suo entourage settimanalmente esprimono il loro livore nei confronti dell'occidente, ma quello che stupisce è che ogni volta, con motivazioni diverse, minacciano l'uso di armi nucleari. Tutto ciò alle persone “normali” risulta angosciante. Ora, a minacciare sono capaci tutti, ma non è accettabile che una nazione come la Russia abbia, nei suoi attuali dirigenti, l'arroganza di voler intimorire le Nazioni occidentali e quelle che sono considerate “non alleate”.

Se mi è permesso, a Putin & C., vorrei ricordare che le atomiche presenti in tutti i territori, sugli aerei sempre in volo, sulle navi e sui sommergibili ve ne sono a iosa, vedi articolo Apocalisse vicina - Affaritaliani.it. Se poi vogliamo essere ancora più precisi, per distruggere l'intero pianeta occorrono ben più delle attuali 12.705 testate.

Dato l'argomento poco edificante e per niente istruttivo sarebbe bene se chi oggi, che ha già compiuto 70 anni o anche meno, vuole schiacciare il famoso bottone sicuramente non sarà mai ricordato in nessun libro di storia perché nessuno potrà scriverla e poi con che cosa? C'è un'alternativa? Forse, l'alternativa potrebbe consistere nel fare una bella partita a tris o tic tac toe o “Крестики-нолики” (pronunciato “Krestiki-noliki”)come nel film WarGames (Giochi di guerra 1983) scoprendo che nessuno può vincere ergo due sono le cose o aspettiamo che l'esistenza di ciascuno di voi e di noi faccia il suo corso oppure diamo fuoco alle polveri e … forse vedremo quello che succede. Chiudo con un pensiero di Bertrand Russel (1872-1970): l'equilibrio tranquillizza, ma la pazzia e molto più interessante.