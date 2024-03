Putin: "Pronti a una guerra nucleare". Alleato di Navalny preso a martellate

Putin: "Pronti a nucleare se minacciati"

"Da un punto di vista tecnico-militare, la Russia e' pronta per una guerra nucleare" se c'e' una minaccia allo Stato, alla sovranita' o all'indipendenza russa: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Parlando in un'intervista alla televisione di Stato russa Rossiya 1 e all'agenzia Ria Novosti, il capo del Cremlino ha detto di sperare che gli Stati Uniti evitino qualsiasi escalation che potrebbe innescare una guerra nucleare, ma ha sottolineato che le forze nucleari russe sono pronte. Alla domanda se abbia mai preso in considerazione l'uso di armi nucleari sul campo di battaglia in Ucraina, Putin ha risposto che non ce n'e' stato bisogno. (AGI) "Da un punto di vista tecnico-militare, noi, ovviamente, siamo pronti, ha detto Putin in un'intervista per Rossiya 1 e Ria Novosti, rispondendo alla domanda se la Russia sia davvero pronta per una guerra nucleare.

Putin: "Mai pensato di usare armi nucleari in Ucraina"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere mai pensato di usare armi nucleari tattiche in Ucraina. L'uso del nucleare, ha affermato in un'intervista televisiva, è previsto solo nel caso in cui venga messa in pericolo "l'esistenza" e "la sovranità e indipendenza" della Russia.

Putin: "Pronti a un negoziato sulla base della realtà sul terreno"

Vladimir Putin si dice "pronto per i negoziati" ma solo negoziati che si tengano "sulla base delle realtà che si sono sviluppate, come si dice in questi casi, sul terreno, e non su desideri derivanti dall'uso di psicofarmaci". In un'intervista a Ria Novosti e Rossiya 1 il presidente della Federazione russa ha poi affermato che "possibili negoziati non sono una pausa per il riarmo di Kiev, ma una conversazione seria con garanzie di sicurezza per Mosca".

Mosca, abbattuti 58 droni ucraini

Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 58 droni ucraini tra la notte scorsa e questa mattina: lo hanno reso noto i vertici militari russi, come riporta la Tass.

Navalny: alleato oppositore Volkov aggredito in Lituania

Leonid Volkov, stretto alleato dell'oppositore russo Aleksei Navalny, e' stato aggredito fuori dalla sua casa in Lituania. Lo riferiscono le testate russe indipendenti e la portavoce di Navalny. "Leonid Volkov e' appena stato attaccato fuori dalla sua casa. Qualcuno ha rotto il finestrino dell'auto su cui viaggiava e ha spruzzato spray urticante sui suoi occhi, per poi colpirlo con un martello", ha riferito la portavoce Kira Yarmysh.