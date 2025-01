Quanti sono i morti dall'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina

Il sostegno militare della Corea del Nord alla Russia nel conflitto in Ucraina si è rivelato breve e disastroso. Secondo fonti dell’intelligence occidentale, Pyongyang aveva inviato circa 11mila soldati a supporto delle forze di Mosca, principalmente nell’area di Kursk. Tuttavia, dopo soli tre mesi, il contingente nordcoreano ha subito perdite ingenti, con stime che indicano fino al 40% delle truppe eliminate dal campo di battaglia.

Dati forniti da fonti statunitensi al New York Times e da funzionari sudcoreani parlano di almeno 4mila perdite totali tra i soldati nordcoreani. Il dato, va chiarito, comprende non solo i morti, ma anche feriti, dispersi e prigionieri. Circa mille soldati sarebbero stati uccisi entro metà gennaio 2025. Secondo Adnkronos, il numero effettivo potrebbe essere ancora più alto, con alcune giornate di combattimento in cui si sarebbero registrate oltre 300 vittime tra morti e feriti.

Strage di soldati nordcoreani: pensavano di andare ad un addestramento

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

L’elevato tasso di perdite è stato attribuito alla scarsa esperienza militare dei nordcoreani e a tattiche di combattimento inefficaci. Secondo l’intelligence sudcoreana, molti di loro sarebbero stati impiegati in attacchi terrestri senza un adeguato supporto di artiglieria. Inoltre, le truppe avrebbero ricevuto ordini estremi: combattere fino alla morte o, in caso di cattura, togliersi la vita per non fornire prove dirette dell’implicazione nordcoreana nel conflitto.

Nonostante queste direttive, alcuni soldati nordcoreani sono stati catturati dalle forze ucraine. In un’intervista diffusa dai media ucraini, un giovane prigioniero ha rivelato di essere stato inviato in Russia con la promessa di un addestramento, senza sapere che sarebbe stato mandato al fronte. Il soldato, in possesso di un documento d’identità russo falso, ha dichiarato di preferire rimanere in Ucraina piuttosto che tornare in Corea del Nord.

Guerra in Ucraina: quanti soldati hanno perso la vita

Il conflitto ha causato numerose vittime tra le forze armate di entrambi i Paesi. Secondo un’indagine congiunta della BBC e del portale indipendente Mediazona, al 24 gennaio 2025 sono stati identificati i nomi di almeno 90.019 soldati russi morti dall’inizio dell’invasione. Tuttavia, la reale entità delle perdite potrebbe essere molto più alta: le stime variano tra i 138.500 e i 200mila caduti.

Il rapporto evidenzia come il 23% dei morti fosse costituito da militari che hanno firmato un contratto con il Ministero della Difesa russo dopo il febbraio 2022, mentre il 17% era composto da detenuti, molti dei quali reclutati dal Gruppo Wagner e successivamente dalle forze regolari. Tra i caduti figurano anche nove generali e oltre 500 ufficiali con il grado di tenente colonnello o superiore. In alcune regioni della Federazione Russa, come la Repubblica di Bashkortostan, il numero di soldati uccisi è particolarmente alto, evidenziando il peso delle minoranze etniche tra le perdite russe.

Anche l’Ucraina, dal canto suo, ha subito perdite considerevoli. Il presidente Volodymyr Zelensky, in una dichiarazione dell’8 dicembre 2024, ha indicato che circa 43mila soldati ucraini sarebbero stati uccisi dall’inizio del conflitto. Tuttavia, secondo stime fornite dal Wall Street Journal, il numero effettivo delle vittime tra le forze di Kiev potrebbe essere ben più alto: 80mila morti e circa 400mila feriti.

Vittime civili in Ucraina: un bilancio drammatico

Al di là delle perdite militari, il conflitto ha avuto un impatto devastante anche sulla popolazione civile ucraina. Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), al 31 ottobre 2024 il bilancio delle vittime civili verificate ammontava a 39.081 persone, di cui 12.162 morti e 26.919 feriti. Tuttavia, l’OHCHR ha sottolineato che il numero reale potrebbe essere ben più alto, data la difficoltà nel raccogliere informazioni dettagliate dalle zone occupate o pesantemente bombardate.

Un dato particolarmente allarmante riguarda i bambini: secondo Save the Children, almeno 1.600 minori sarebbero rimasti uccisi nel conflitto, mentre migliaia risultano feriti o dispersi. Le aree più colpite sono quelle dell’Ucraina orientale, dove le operazioni militari sono state più intense.