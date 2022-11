Ragazza partorisce due gemelli da due padri diversi

Dopo aver avuto un rapporto con due uomini diversi nello stesso giorno, una ragazza di 19 anni resta incinta di entrambi e partorisce due gemelli

La storia arriva dal Brasile, una diciannovenne ha partorito due gemelli, figli dei due uomini diversi con cui aveva avuto rapporti nello stesso giorno. Il suo medico, Tulio Jorge Franco, ha detto che si tratta di un caso raro, ma è possibile che si verifichi quando due ovuli della stessa madre vengono fecondati da uomini diversi. I bambini condividono il materiale genetico della madre, ma crescono in placente diverse.

Si chiama superfecondazione eteropaternale: due padri diversi per due gemelli. Ci sono altri venti casi simili al mondo.

Il nome della ragazza non è stato reso noto. Sappiamo che è successo a Minerios, nel Goias, in Brasile, e che la donna ha spiegato di aver fatto un test di paternità perché voleva sapere chi fosse il padre. Ha fatto fare il test di paternità a uno dei due uomini ma l'esame ha confermato la paternità solo per uno dei gemelli. Quindi si è ricordata del secondo uomo con cui era stata lo stesso giorno e ha fatto fare il test anche a lui. Test che ha confermato la paternità del secondo gemello.

Dai media locali sappiamo che solo uno dei padri si occupa di entrambi i bambini, che attualmente hanno 16 mesi.