Regeni, Augias restituisce Legion d'onore: Da Macron gesto ingiusto su al-Sisi

Corrado Augias ha annunciato che consegnerà lunedì, tramite l'ambasciata francese, la Legion d'onore come segno di protesta sul caso di Giulio Regeni e la scelta di Emmanuel Macron di dare la stessa onorificenza ad Abdel Fattah al-Sisi in una cerimonia privata. Lo ha reso noto lo scrittore in una lettera su Repubblica. "Un gesto nello stesso grave e puramente simbolico, potrei dire sentimentale", scrive Augias. "La mia opinione è che il presidente Macron non avrebbe dovuto concedere la Legion d'onore ad un capo di Stato che si è reso oggettivamente complice di efferati criminali", aggiunge. Nella lettera che consegnerà all'ambasciatore, Augias ha definito l'assassinio di Giulio Regeni "una sanguinosa ferita e un insulto;, mi sarei aspettato dal presidente Macron un gesto di comprensione se non di fratellanza".