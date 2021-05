Regno Unito, Boris Johnson vince le elezioni in una roccaforte populista

Duro colpo per il Labour, il partito laburista britannico di centro-sinistra, e prima vittoria di Boris Johnson nell'importantissimo test elettorale del "Super Thursday". Dopo 57 anni, i conservatori hanno strappato al Labour, che hanno già riconosciuto la sconfitta, il collegio di Hartlepool, nell'ex "muro rosso" del Nord dell'Inghilterra. La deputata Tory Jill Mortimer è stata eletta alla Camera dei Comuni nell'unico voto suppletivo nazionale, ottenendo 15.529 voti, quasi il doppio del suo avversario laburista Paul Williams, che si e' fermato a 8.589.

L'elettorato di Hartlepool, fortemente pro-Brexit, non ha mai votato conservatore dalla creazione del collegio. "E' un terremoto. Per la prima volta in 57 anni i cittadini di Hartlepool si svegliano con un parlamentare conservatore. Il risultato non cambierà la matematica a Westminster, ma cambierà l'atmosfera" ha commentato la Bbc, notando che come stiano gia' "emergendo le insoddisfazioni in seno al partito laburista. I fedelissimi dell'ex leader Jeremy Corbyn che aspettavano il momento per criticare Keir Starmer hanno gia' molte opportunità per farlo".