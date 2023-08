Regno Unito, clamoroso: Carlo si è già stancato di fare il re. Vuole abdicare

Regno Unito, Carlo pensa a William per il trono. Non vuole che aspetti troppo come successo a lui

Bomba da Buckingham Palace, re Carlo starebbe valutando la possibilità di abdicare. Lo dice al Sunday Times una fonte vicina al sovrano e il più autorevole giornale domenicale inglese riporta la notizia con evidenza in prima pagina. Carlo III - si legge su Repubblica - sarà un "re ad interim", una cerniera tra passato e futuro, lasciando al figlio William, quando verrà il suo turno di salire al trono, il compito di rinnovare e modernizzare radicalmente la monarchia britannica. L’indiscrezione non aggiunge se questo ruolo di "interim" comprenda anche il piano per Carlo di abdicare, a un certo punto del proprio regno: ma è una possibilità che potrebbe concretizzarsi, se il padre vorrà evitare che il proprio erede debba aspettare troppo a lungo per avere la corona sulla testa, come è capitato a lui.

William, infatti, ha già 41 anni. Carlo ne ha 74, ma avendo avuto una madre, la regina Elisabetta, che ha vissuto fino a 96, e un padre, il principe Filippo, arrivato quasi a 100, può aspettarsi di regnare per altri due decenni o addirittura per un quarto di secolo: in tal caso William diventerebbe re dopo i 60-65 anni. Senza quell’immagine giovanile che ora lo contraddistingue anche grazie alla moglie Kate e ai tre figli piccoli George, Charlotte e Louis.