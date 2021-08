Regno Unito, il Labour avvia le purghe. Espulso anche il regista Ken Loach

Il regista britannico Ken Loach ha annunciato di essere stato espulso dal partito laburista in quella che ha definito una "purga" del leader Keir Starmer. Il cineasta socialista, 85 anni, ha affermato di essere stato espulso dopo aver rifiutato di "rinnegare" altri membri di estrema sinistra che sono gia' stati allontanati.

Ken Loach: "Nei Labour è scattata caccia alle streghe"

"Lo stato maggiore laburista ha deciso che non sono adatto a far parte del loro partito, poiche' non rinneghero' quelli che sono stati gia' espulsi", ha scritto il regista su Twitter, dicendosi "orgoglioso di rimanere al fianco dei buoni amici e dei compagni vittime dell'epurazione. C'e' davvero una caccia alle streghe".

Starmer sta combattendo per tenere insieme il partito, con i sostenitori del suo predecessore di estrema sinistra, Jeremy Corbyn, che criticano spesso la sua leadership. Il mandato di Corbyn e' stato macchiato da episodi di antisemitismo tra i membri piu' radicali del Labour, che il mese scorso ha espulso quattro gruppi associati ritenuti "incompatibili" con i suoi valori.