Revenge porn, la vittima ottiene risarcimento di oltre un miliardo

Vittima di revenge porn ottiene risarcimento di oltre un miliardo negli Stati Uniti

Una donna in Texas dovrà ricevere un risarcimento di oltre un miliardo di dollari dal suo ex fidanzato condannato per 'revenge porn'. E' quanto ha stabilito una giuria dell'area di Houston che ha accolto il ricorso presentato dalla donna, identificata solo con le iniziali D.L., contro l'ex fidanzato Margues Jamal Jackson accusato di aver postato sue foto intime sui social e sui siti per soli adulti "con l'intento di imbarazzare, molestare, tormentare e umiliare pubblicamente" l'ex fidanzata.

I due erano stati una coppia dal 2016 al 2021 e dopo la rottura, l'uomo aveva iniziato a postare le immagini della ex, inviandole anche un messaggio in cui le diceva che avrebbe passato "il resto della vita a cercare, fallendo, di farle sparire dalla rete. Tutte le persone che incontrerai - scriveva ancora - sentiranno questa storia e andranno a guardare quelle immagini".

Jackson - che per tutto il processo non si è presentato in aula non rispondendo alle convocazioni dei giudici - si era anche inserito nel sistema di sicurezza della donna per rubarle altre immagini. Ed inviato link ai siti dove aveva pubblicato le foto a familiari ed amici della ex.

Gli avvocati della donna - che da quando è stata vittima del revenge porn è caduta in depressione, contemplando anche il suicidio - si dicono soddisfatti della sentenza e dell'enorme risarcimento che è stato deciso dalla giuria, anche se riconoscono che avrà un valore simbolico dal momento che è improbabile che si potrà ottenere in pieno una somma così grande di denaro.

L'avvocato Bradford J. Gilde ha poi lodato "il coraggio" della sua cliente: "questo non era un processo per i soldi per il messaggio - ha detto il legale che aveva chiesto danni per 100 milioni di dollari - noi applaudiamo al coraggio di questa donna che ha presentato la denuncia che è un avviso per altri: se eserciti abusi sessuali con le immagini, passerai il resto della vita con una sentenza di risarcimento sulla testa".