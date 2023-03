Riforma giustizia, Israele a Biden: "Non ci pieghiamo al volere degli Usa"

Netanyahu: "Israele non accetta ordini da nessuno"

Sono giorni difficili per Netanyahu, che prova a schivare i colpi dei suoi e dei Paesi alleati ma, con le proteste in corso, è un campo minato.

Le ultime pressioni arrivano dagli Stati Uniti. Biden infatti ha espresso grosse perplessità sull’operato del premier israeliano: “Come molti forti sostenitori di Israele sono molto preoccupato... Si spera che il premier agisca in modo da cercare di trovare un vero compromesso ma resta da vedere".

La replica di Netanyahu non si è fatta attendere: "Israele è un Paese indipendente che prende le sue decisioni in base alla volontà dei suoi cittadini e non in base a pressioni esterne, compresi i nostri migliori amici". Chiarisce però che: “l'alleanza con gli Usa è indissolubile e supera sempre le divergenze occasionali tra di noi".