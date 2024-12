Russia, cittadino Usa condannato a 15 anni per spionaggio

Russia, un cittadino americano, Gene Spector, è stato condannato dal Tribunale a 15 anni di reclusione per spionaggio

La notizia è stata data dalle agenzie russe Interfax e Ria Novosti: il tribunale della città di Mosca ha condannato a 15 anni di carcere per spionaggio un cittadino statunitense, Gene Spektor. L'uomo, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Medpolimerprom prima di trasferirsi negli States, dovrà scontare la pena in una colonia “a regime rigido”. A Spector è stata inoltre inflitta una multa di 14 milioni di rubli, pari a circa 140mila dollari. Nato e cresciuto a San Pietroburgo, il condannato si era trasferito negli Usa in passato dove aveva ottenuto la cittadinanza. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accusa di spionaggio contro di lui. Il processo, a parte la lettura della sentenza, si è svolto a porte chiuse per la "natura riservata del caso".

Spector, nato nel 1972 e il cui nome di nascita russo risulta essere Yevgeny Mironovich, vive a San Pietroburgo, è sposato con figli. L'ex dirigente dell'azienda di attrezzature mediche era già stato condannato a tre anni e mezzo di carcere nel settembre 2022 per aver permesso di versare tangenti a un'assistente dell'ex vice primo ministro Arkady Dvorkovich. Il caso riguardava vacanze di lusso fornite alla donna, condannata a 12 anni in aprile per aver preso tangenti per due costosi viaggi di vacanza all'estero. Dvorkovich è stato vice primo ministro sotto Dmitry Medvedev nel periodo 2012-2018 e attualmente è a capo della Fide, federazione internazionale di scacchi.

Negli ultimi anni la Russia ha arrestato e condannato diversi cittadini statunitensi o con doppia nazionalità, alcuni dei quali sono stati liberati tramite scambi di prigionieri. Fra questi, il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, condannato anch'egli per spionaggio in luglio e rilasciato lo scorso agosto.