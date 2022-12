Russia: Kiev accetti nostre proposte. Deputato critico con Putin trovato morto

Guerra Russia Ucraina, Lavrov: "Usa vogliono conflitto piu' lungo e più violento"

"Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto in Ucraina e renderlo piu' violento". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in una intervista alla Tass. "Il Pentagono - ha aggiunto Lavrov - pianifica apertamente gli ordini per l'industria della difesa americana per gli anni a venire, alzando costantemente il livello delle spese militari per le esigenze delle forze armate ucraine e chiedendo lo stesso agli altri membri dell'alleanza anti-russa. Il regime di Kiev e' deliberatamente potenziato con le armi piu' moderne, comprese quelle che non sono ancora stati adottati dagli stessi eserciti occidentali, apparentemente per vedere come funzionano in condizioni di combattimento".

Guerra Russia Ucraina, Lavrov minaccia: Kiev accetti proposte o ci pensa esercito

"Il nemico è ben consapevole delle nostre proposte sulla smilitarizzazione e la denazificazione dei territori controllati dal regime di Kiev, l'eliminazione delle minacce alla sicurezza della Russia che include i nostri nuovi territori (le repubbliche di Donetsk e Lugansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia). Non resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l'esercito russo ad occuparsi della questione", ha dichiarato Lavrov.

Guerra Russia Ucraina, deputato russo muore in India, caduto dal terzo piano

Pavel Antov, parlamentare russo del partito Russia Unita, che lo scorso giugno aveva criticato la guerra di Putin in Ucraina, è stato trovato morto domenica sera, dopo una caduta dal terzo piano di un hotel di Rayagada, nello Stato indiano dell'Odisha. Le autorità indiane hanno ipotizzato con i media che Antov, trovato senza sensi in una pozza di sangue, si sarebbe suicidato in preda alla depressione per la scomparsa, due giorni prima, "apparentemente per un attacco cardiaco", dell'amico Vladimir Budanov, anche lui russo, che faceva parte del gruppo di quattro turisti arrivati all'hotel qualche giorno prima per festeggiare il 66esimo compleanno di Antov.