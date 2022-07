Russia, campagna africana per Lavrov. Charm offensive per diplomazia e risorse

Lavrov in Africa: la charm offensive di Mosca nel continente nero

Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov è arrivato a Oyo, nel nord del Congo, dove ha iniziato la seconda tappa del suo tour africano iniziato al Cairo, in Egitto. Il suo aereo è atterrato alle 22 e 30 all'aeroporto internazionale di Ollombo. Il Presidente congolese Denis Sassou Nguesso e Lavrov avranno un colloquio lunedì. Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina lo scorso febbraio, il Congo-Brazzaville è un Paese "neutrale" nel conflitto.

La prima tappa si era svolta in Egitto per colloqui con la leadership locale, in un tour che lo porterà da qui al 28 luglio, anche in Etiopia e Uganda. Lavrov ha incontrato il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, e il ministro degli Esteri, Sameh Shukry, sullo sfondo dei tentativi della Russia di alleviare le preoccupazioni sollevate soprattutto in Africa dal blocco dell'export di grano dal Mar Nero, dopo l'avvio di quella che Mosca chiama "operazione militare speciale" in Ucraina.

Il nodo del grano e l'intesa con l'Egitto

Più del 40% del grano sul mercato africano proviene da Russia e Ucraina. Parte del grano ucraino viene trasportato in Africa attraverso l'Europa su rotaia, strada e per vie fluviali, ma con costi di trasporto più elevati. Le nazioni africane, di cui molte non hanno appoggiato le sanzioni occidentali contro la Russia, sono state particolarmente colpite dall'aumento dei costi delle materie derivato dalla crisi, compreso l'aumento dei prezzi di gas e petrolio. Pochi giorni dopo la missione del presidente Vladimir Putin in Iran, la visita di Lavrov nella regione punta anche a ribadire che la Russia non è isolata sulla scena internazionale. Alla vigilia della partenza, il capo della diplomazia russa aveva sottolineato le "relazioni buone e di lunga data con l'Africa", sin dai tempi dell'Urss, e il rafforzamento della posizione russa nel continente negli ultimi anni.

Prima tappa del tour è stato l'Egitto, il più grande partner commerciale ed economico della Russia in Africa e tra i maggiori importatori di grano al mondo. Alla fine del 2021, l'interscambio tra i due Paesi è aumentato del 4% e ammontava a 4,8 miliardi di dollari. Al-Sisi ha rifiutato di schierarsi nella crisi ucraina e ha coltivato stretti legami personali col presidente Vladimir Putin. "I fornitori di grano russi hanno confermato il loro impegno a rispettare gli obblighi sulle esportazioni all'Egitto", ha garantito Lavrov incontrando il suo omologo al Cairo, due giorni dopo la sigla a Istanbul, con la mediazione di Onu e Turchia, di un accordo con Kiev sulla ripresa delle esportazioni cerealicole dai porti sul Mar Nero.

La Russia ha sempre respinto le accuse occidentali secondo cui era la responsabile della crescente crisi alimentare globale, liquidandole come "tentativi di scaricare la colpa sugli altri". Lavrov ha comunque garantito che Mosca "rispettera'" gli obblighi sottoscritti a Istanbul "indipendentemente dalla revoca delle sanzioni" occidentali, che peraltro, ha aggiunto, "non stiamo implorando". Allo stesso tempo, però, il ministro russo ha auspicato che le Nazioni Unite riescano a rimuovere le "restrizioni illegittime" che, a suo dire, hanno impedito l'attuazione delle operazioni che riguardano il grano russo, tra cui le assicurazioni, l'ingresso delle navi russe nei porti stranieri e viceversa.