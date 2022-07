Russia, limousine e limonate per Zakharova: l'album di nozze imbarazza Lavrov

L'album di nozze hot imbarazza la portavoce di Lavrov

Dopo le foto di Zelensky su Vogue, accusate di essere troppo patinate, ecco quelle della portavoce di Lavrov in limousine e con baci hot. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega: "Portavoce della diplomazia russa dal 2015, figlia di un diplomatico, Maria Zakharova è nota per i toni fuori dalle righe: gli spettatori italiani la conoscono per avere aggredito verbalmente Massimo Giletti, ed è dei primi di luglio un video postato da lei stessa su Telegram in cui per tre minuti lecca e succhia due grosse fragole".

Come spiega il Corriere della Sera, "sono tornate a galla le foto del suo matrimonio con Andrei Makarov, con cui ha una figlia, Maryana, di 10 anni. Foto non adatte a una diplomatica. Una giovane Zakharova, cotonata e in miniabito di satin, bacia appassionatamente il marito che le abbranca il seno in una limousine. I neosposi in un bacio alla francese in consolato, con dietro un ritratto di Putin che pare scrutarli". Le nozze sono del 2005 ma la loro diffusione ritardata crea qualche imbarazzo alla diplomazia di Mosca.

Il tutto unito a un video di qualche settimana fa che la vedeva alle prese con una fragola.