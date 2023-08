Russia, petroliera attaccata da droni ucraini. Su francobolli F16 sul Cremlino

Una petroliera chimica russa attaccata da droni ucraini

Un attacco dei droni navali sullo stretto di Kerch avrebbe danneggiato, la notte scorsa, la petroliera chimica russa "SIG". In soccorso dell'imbarcazione è arrivata la nave "Mercury" e secondo i media statali russi, una squadra di soccorritori sarebbe stata inviata nello stretto di Kerch. Lo riferiscono funzionari locali citati da fonti russe, secondo quanto riporta l'agenzia Kyiv Indipendent.

La sala macchine della petroliera è stata danneggiata a seguito dell'attacco ucraino nello stretto di Kerch, ha spiegato il Centro di coordinamento del soccorso marino di Novorossiysk all'agenzia Tass. "La sala macchine è stata danneggiata", ha riferito la fonte aggiungendo che l'equipaggio della petroliera è al sicuro.

Secondo il Moscow Times, invece, diversi membri dell'equipaggio della petroliera colpita sono stati feriti da alcuni vetri rotti a seguito delle esplosioni. La nave, spiega ancora il quotidiano russo, è sottoposta a sanzioni statunitensi per aver fornito carburante per aerei alle forze russe in Siria che sostengono il presidente Bashar al-Assad.

I francobolli ucraini con gli F-16 che bombardano il Cremlino

L'Ucraina ha emesso francobolli che rappresentano caccia F-16 americani che bombardano il Cremlino. Centinaia di persone si sono messe in coda all'ufficio postale centrale di Kiev per comprare la nuova emissione.

L'Ukrposhta ha spiegato di avere stampato i francobolli, il cui titolo è "Sterminatori del Male", per sottolineare che il Paese ha "urgente bisogno di questo tipo di aerei. Mentre tutti noi stiamo aspettando l'arrivo degli F-16, abbiamo deciso di lanciare il nuovo francobollo" ha detto il direttore generale di Ukrposhta, Igor Smelyansky.

I francobolli sono stati disegnati dall'illustratore ucraino Maksym Palenko e sono stati stampati in 600 mila copie. Un set di quattro francobolli (busta esclusa) è messo in vendita a 156 hryvnia (4,22 dollari).