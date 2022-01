Russia, Putin: "Giù le mani dal jet privato del mio cuoco". Imbarazzo tedesco

Russia, il jet del cuoco di Putin: si rischia la Guerra Fredda

Un jet privato parcheggiato da 2 anni in un hangar a Berlino rischia di provocare una nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia. L'aereo appartiene infatti ad un fedelissimo di Vladimir Putin, meglio conosciuto - si legge sul Corriere della Sera - come il suo cuoco personale. Ma Evgenij Prigozin nella galassia putiniana ha un ruolo che va in realtà ben oltre la gastronomia: è infatti fondatore e proprietario della milizia Wagner, l’esercito privato che combatte le guerre sporche per conto del Cremlino in Siria, Libia e da ultimo in Mali. Prigozin sarebbe anche dietro la Internet Research Agency, una fabbrica di troll che da anni diffonde fake news e fa propaganda filorussa sui network occidentali. Per aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali americane del 2016, quelle vinte da Trump, il miliardario è ricercato dall’Fbi. Chi è in quell’elenco, non può entrare in Europa e i suoi beni possono essere confiscati.

È quello - prosegue il Corriere - che il governo americano ha chiesto qualche mese fa alla Germania: il sequestro dell’Hawker, valore commerciale 2 milioni di euro. Ma come rivela il settimanale Die Zeit nel numero in edicola, il governo federale tergiversa e da settimane discute animatamente sul da farsi. Nel governo tedesco le posizioni sono diverse. Il ministero degli Esteri sarebbe tentato di dare un segnale, dando corso alla richiesta americana. Ma quello dell’Economia è più prudente, temendo che la base giuridica per una decisione di confisca non sia così solida e un sequestro rischia di essere sfidato nei tribunali con esito incerto. Ancora più prudenteèil cancelliere Olaf Scholz, il quale vorrebbe evitare quello che suonerebbe come atto ostile verso Putin.

