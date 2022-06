Russia, Putin malato. "Gli restano solo tre mesi, al massimo sei"

Russia, Mosca choc. Putin malato



Putin "ha solo da tre a sei mesi" prima di diventare "inabile dal punto di vista medico". Lo ha affermato l'ex agente dell'MI6 Christopher Steele, il quale ha spiegato che, secondo diverse fonti di intelligence occidentali, il presidente russo potrebbe essere estromesso in tempi brevi. Steele ha dato credito dunque ai numerosi rumor che si sono susseguiti sulle condizioni di salute dello zar.

"È molto malato, gli restano pochi mesi di vita, ha un tumore alla tiroide, è diabetico, ha il morbo di Parkinson in fase iniziale, «a subito numerose operazioni segrete all'ester"». Sono solo alcune delle tente voci che si sono rincorse da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Dal folto staff di medici al seguito, passando dai video sospetti, fino agli appuntamenti mancati: ecco i cinque “misteri” che avvolgono la figura del capo del Cremlino.

Lo staff di medici - si legge sul sito de Il Messaggero - ha rilevato come, negli ultimi anni, Putin sia spesso stato accompagnato nei suoi viaggi all'estero da un folto team di medici. Nel 2016-2017, le trasferte fuori dalla Russia lo avrebbero visto circondato da ben 5 medici, poi diventati, in alcune circostanze, addirittura 13 contemporaneamente. Tra loro rianimatori, neuro-chirurghi, medici di medicina generale, oncologi. Poiché uno di loro era conosciuto per i suoi studi sul cancro alla tiroide, e Putin - secondo quanto raccontano i media - è andato a trovarlo 35 volte a Sochi, città della Russia meridionale famosa per le Olimpiadi, questa resta al momento una delle tesi più accreditate. Mai confermata dal Cremlino.