Russiagate, Biden nella lista di chi cercò di smascherare Flynn

Tre senatori Repubblicani hanno divulgato una lista declassificata di oltre tre decine di ex funzionari dell'amministrazione Obama - tra cui figura l'ex vicepresidente Joe Biden - che hanno chiesto di "smascherare" il consigliere di Donald Trump Michael Flynn citato in forma anonima nei documenti di intelligence nel 2016 e 2017. Ne riferisce il Washington Post, parlando di una pratica comune per il governo, sulla quale però alcuni esponenti conservatori puntano per suggerire l'esitenza di pratiche illecite. Assieme a Biden, nella lista figurano i nomi dell'ex capo dello staff della Casa Bianca Denis McDonough, l'ex direttore del Fbi James Comey, l'ex direttore della Cia John Brennan e l'ex direttore della National Intelligence James Clapper.

La lista è stata recentemente declassificata da Richard Grenell, direttore ad interim della National Intelligence, e consegnata al Dipartimento alla Giustizia. Grenell successivamente l'ha consegnata ai senatori Ron Johnson del Wisconsin, Charles Grassley dell'Iowa e Rand Paul del Kentucky, che l'hanno pubblicata. In una lettera di presentazione che l'accompagna, si legge che le richieste avanzate dai nomi presenti nella lista sono state formulate alla National Security Agency tra l'8 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017. Le richieste avrebbero rivelato in ultima analisi l'identità di Flynn, anche se una nota sulla stessa lista precisa che non è noto se tutti i funzionari citati abbiano poi realmente "avuto visione dell'informazione". Lo 'smacheramento', o richiesta di venire a conoscenza dell'identità coperta di un cittadino americano citato in un documento, è pratica usuale cui si ricorre per identificare i soggetti ai quali l'intelligence fa riferimento allo scopo di aiutare esponenti del governo a meglio comprendere ciò che leggono. Ma i conservatori da tempo alludono alla pratica - per il caso specifico dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump - per suggerire un trattamento non equo nei suoi confronti da parte di esponenti dell'intelligence e della sicurezza. Dopo gli ultimi sviluppi, Trump ha messo in discussione le dichiarazioni con cui Biden al 'Good Morning America' ha dichiarato che non sapeva "nulla di quelle iniziative di indagine riguardanti Michael Flynn".