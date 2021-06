Sarkozy chiesti sei mesi di carcere per Sarkozy nel Processo Bygmalion

NICOLAS SARKOZY, CASO BYGMALION: CHIESTI 6 MESI CARCERE PER L'EX PRESIDENTE DELLA FRANCIA

Sei mesi di carcere. E' la richiesta della procura per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, sotto processo per il caso Bygmalion che lo vede alla sbarra presso il tribunale penale di Parigi, insieme ad altre 13 persone, per le spese ritenute eccessive della sua campagna presidenziale del 2012. Lo ha riferito 'Le Figaro', ricordando come Sarkozy a inizio marzo sia stato condannato a tre anni di carcere per corruzione, due dei quali con la condizionale.

I fatti del caso Bygmalion risalgono alla campagna per le presidenziali del 2012 nella quale Sarkozy correva per un secondo mandato e fu sconfitto. Il nome dell'ex presidente compare anche in un'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale nel 2007.