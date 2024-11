Scoppia una rissa sul treno, uomo armato di ascia: 4 feriti di cui 2 gravi. Amputata una mano

Francia, scoppia una rissa sul treno, spunta un'ascia: quattro feriti, due sono gravi. Amputata una mano ad un uomo

Terrore su un treno regionale nei pressi di Parigi in Francia, una probabile rissa tra bande rivali porta a conseguenze drammatiche, spunta anche un'ascia e il bilancio è tragico: quattro feriti di cui due molto gravi, uno è stato colpito violentemente alla testa e mentre l'altro ha addirittura perso una mano. Il tutto sarebbe avvenuto questa mattina alle 8 sulla RER E (una linea del servizio ferroviario suburbano che serve la città di Parigi) alla stazione di Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne). Secondo quanto riportato da Le Figaro, che ha parlato con alcuni testimoni dell’aggressione, il violento scontro potrebbe essere stata una rissa tra bande rivali di diverse città, con "una quindicina di persone arrivate sulla banchina armate di asce e coltelli".

Come spiegato da SNCF (la Società nazionale delle ferrovie francesi), il treno era fermo al binario quando è scoppiata la rissa, quindi "né il traffico della RER E né quello della stazione sono interessati", nonostante per diverso tempo il traffico sia rimasto "interrotto tra Haussmann Saint-Lazare e Tournan (Seine-et-Marne) in entrambe le direzioni di circolazione". Gli inquirenti stanno ancora cercando di capire le cause di questa rissa e grazie alle telecamere della zona la polizia sta cercando di individuare anche i colpevoli.