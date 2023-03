“Se a rischio Mosca userà armi terribili. Serve dialogo senza precondizioni"

Ucraina, Lukashenko: "La Russia è in aria di guerra nucleare. C'è una sola strada: negoziati senza precondizioni"

Lukashenko si espone in prima persona e nel corso di un discorso alla nazione,parla per la Bielorussia ma non solo. A proposito del dispiegamento di armi dice: “Le armi nucleari tattiche della Russia in Bielorussia sono la possibilità di proteggere il Paese dalle minacce dell'Occidente. I Paesi occidentali rafforzano la loro presenza militare in Polonia, ai confini con la Bielorussia e pianificano di invadere e distruggere il Paese”. Sulla guerra in Ucraina aveva già dichiarato, come riportato da alcune agenzie russe, che: “La terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte – precisando che – Mosca è vigile, se si trovasse al collasso ricorrerà all’uso di armi terribili”.

Su questi presupposti, Lukashenko si prende il rischio “di suggerire una cessazione delle ostilità. Ora, prima che inizi l’escalation. È possibile risolvere tutte le questioni territoriali, di ricostruzione, di sicurezza e di altro tipo al tavolo dei negoziati senza precondizioni”.

Un appello al dialogo e alla conciliazione che suona anche come un ultimatum per l’Ucraina e tutti i Paesi europei confinanti che “si stanno sforzando di trascinare la Bielorussia in guerra” aggiunge. Il messaggio per Zelensky è molto chiaro: la controffensiva annunciata giorni fa per la primavera, vanificherà qualunque possibilità di mediazione. Uomo avvisato, mezzo salvato.