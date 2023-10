Serbia, truppe ammassate al confine col Kosovo. "Invasione con armi russe"

Kosovo-Serbia, si rischia un'altra guerra nel cuore dell'Europa

Gli Stati Uniti hanno esortato Belgrado a ritirare le proprie forze dal confine con il Kosovo dopo aver rilevato quello che hanno definito un rafforzamento militare serbo "senza precedenti".La Serbia ha schierato carri armati e artiglieria sofisticati alla frontiera dopo che la settimana scorsa sono scoppiati scontri mortali in un monastero nel nord del Kosovo, ha avvertito la Casa Bianca.

La violenza - in cui sono stati uccisi un agente di polizia del Kosovo e tre uomini armati serbi - ha segnato una delle più gravi escalation degli ultimi anni in Kosovo, ex provincia separatista serba."Stiamo monitorando un vasto dispiegamento militare serbo lungo il confine con il Kosovo", ha dichiarato ai giornalisti John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca."

Questo include uno schieramento senza precedenti di artiglieria serba avanzata, carri armati, unità di fanteria meccanizzata. Crediamo che questo sia uno sviluppo molto destabilizzante".E ha aggiunto: "Chiediamo alla Serbia di ritirare queste forze dal confine".Il rafforzamento è avvenuto nell'ultima settimana, ma il suo scopo non è ancora chiaro, ha detto Kirby.Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha telefonato al Presidente serbo Aleksandar Vucic per sollecitare "un'immediata deescalation e un ritorno al dialogo".

Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha parlato con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e ha "espresso preoccupazione per le mobilitazioni militari serbe", secondo una nota della telefonata.I due hanno anche "discusso del dialogo tra il Kosovo e la Serbia, facilitato dall'UE, che Sullivan ha sottolineato essere l'unica soluzione a lungo termine per garantire la stabilità in tutto il Kosovo", si legge nel comunicato.Il leader serbo Vucic non ha negato direttamente l'esistenza di un recente rafforzamento, ma ha respinto le affermazioni secondo cui le forze del suo Paese erano in stato di allerta.

L'allarme è amplificato dalla Presidente del Kosovo, Vjosa Osmani. «Ci sono prove inconfutabili. La Serbia ha commesso un atto di aggressione il 24 e si sta preparando a commetterne un altro rafforzando le forze armate e l’artiglieria al confine col Kosovo. È qualcosa di diverso da ciò che abbiamo visto negli ultimi 25 anni, senza precedenti. La Serbia è ancora guidata dalla mentalità di Milosevic e cerca di cancellare tutto ciò che gli Stati Uniti, l’Europa e il nostro popolo hanno ottenuto in due decenni: pace, stabilità e libertà» dice in un'intervista a Repubblica. Belgrado «ha sempre avuto rivendicazioni territoriali, ora vuole usare il modello di Putin per un’annessione in stile Crimea. Ovviamente non lo permetteremo. Lavoriamo con le forze Nato per proteggere le nostre libertà conquistate con fatica, la nostra indipendenza».