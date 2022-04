Serbia elezioni: trionfa Vucic filo-Putin: "Buoni rapporti con Russia, ma..."

Serbia, Vucic rivendica una vittoria schiacciante alle elezioni

Il leader serbo Aleksandar Vucic rivendica una vittoria schiacciante nelle elezioni di domenica, aprendo la strada per un altro mandato come presidente. I risultati ufficiali devono ancora essere annunciati, ma Vucic e' apparso fiducioso gia' poche ore dopo la chiusura dei seggi, spiegando che un ballottaggio non sarebbe stato necessario. "Sono contento che un gran numero di persone abbia votato e dimostrato la natura democratica della Serbia", ha annunciato Vucic durante un discorso televisivo sulla vittoria, sostenendo di essersi assicurato circa il 60% dei voti. "Non c'e' stata nessuna suspense in nessun momento", ha aggiunto. "L'influenza della crisi ucraina sui risultati elettorali e' stata enorme", ha detto il presidente nel suo discorso di vittoria.

Serbia: Vucic, avanti con buoni rapporti con Russia

Vucic ha fatto sapere che la Serbia intende mantenere buoni rapporti in molti settori con la Federazione russa, ma che proseguira' nella sua politica di neutralita' militare. "Dobbiamo vedere cosa fare per cio' che concerne il petrolio, vi saranno colloqui sul gas. Continueremo ad affrontare tali problemi, ma quello che e' importante per gli europei, per i russi e per gli americani e' che proseguiremo nella politica di neutralita' militare e non aderiremo ad alcuna alleanza militare", le parole di Vucic rispondendo a una giornalista russa dopo il suo intervento al quartier generale del suo partito Sns. E ha aggiunto di poter garantire che nessuno in Serbia mettera' mai al bando Dostojevski o Caikovski

