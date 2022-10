Seul, la strage di Halloween: 156 morti, 133 feriti, centinaia di dispersi

Seul, la strage di Halloween: almeno 156 morti, 133 feriti e all'appello mancano centinaia di persone

Il bilancio delle vittime della strage di Halloween a Seul, da quanto riferito dalle fonti Reuters e l'agenzia Yonhap, è salito a 156. Mentre il numero delle persone ferite è di 133, cui 37 in modo grave. Nonostante siano passate molte ore dalla tragedia, rimane ancora senza risposta l'interrogativo su comme un simile disastro sia potuto accadere in una zona della capital, Itaewon, nota proprio per la sua animata vita notturna.



Non è chiaro cosa abbia scatenato il panico e la ressa in cui sono rimasti schiacciati e soffocati i giovani ammassati per le celebrazioni, ma le autorità avevano numeri elevati per la serata.Ci si chiede perché non ci siano stati interventi quindi del disastro, limitando in tempo reale gli ingressi a Itaewon o addirittura facendo defluire le persone quando si era ormai capito che le viette del noto quartiere erano affollate oltre illimite.