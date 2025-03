Siria, 70 morti negli scontri con le forze leali ad Assad a Latakia. Il terrificante video della sparatoria

E' di almeno 70 morti e decine di feriti il bilancio degli scontri nella provincia di Latakia, nell'ovest della Siria, tra le forze regolari siriane e i lealisti del deposto regime di Bashar al Assad. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui decine di altre persone sono state catturate "nei sanguinosi scontri e imboscate avvenuti sulla costa siriana tra membri del ministero della Difesa e dell'Interno" della nuova amministrazione e "uomini armati del deposto regime".

Ore prima, la ong con sede a Londra aveva già denunciato la morte di 48 persone, tra cui quattro civili, nel primo giorno di scontri a Latakia, mentre da Damasco si annunciava l'invio di "grandi rinforzi".

The incessant exchange of fire on the Latakia-Aleppo highway between regime forces and Assad loyalists has resulted in more than 80 deaths.

The regime has launched a massive operation into the provinces of Latakia and Tartus to eliminate the remnants of the Assad regime. pic.twitter.com/gANbAb6ULV