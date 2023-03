Siria, prove di guerra tra Usa e Iran. Biden avvisa: "Agiremo con decisione"

Siria: raid Usa contro gruppi filo-Iran dopo attacco a contractor americani

Sono in totale almeno 19 i combattenti che sarebbero rimasti uccisi nelle operazioni Usa in Siria contro obiettivi di gruppi legati all'Iran. Lo riporta stamani l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ong con sede in Gran Bretagna e fonti nel Paese arabo, secondo cui tra i 19 morti si contano tre militari delle forze di Damasco e 16 combattenti delle forze sostenute dall'Iran, 11 dei quali erano siriani.

Le operazioni contro le forze sostenute dalla Repubblica Islamica nella Siria orientale sono scattate in risposta all'attacco di giovedì scorso con un drone in cui è rimasto ucciso un contractor americano, mentre un altro è rimasto ferito insieme a cinque soldati.

Siria, Biden: "Non vogliamo conflitto con Iran ma agiremo con decisione per proteggere americani"

Il Presidente americano Joe Biden ha avvertito l'Iran che gli Stati Uniti "agiranno con decisione" per proteggere gli americani, dopo i raid aerei contro le forze sostenute da Teheran in risposta all'attacco di giovedì contro la base di Hasakah, nel nord est del Paese, con un drone iraniano secondo Washington, in cui è rimasto ucciso un contractor americano e sono stati feriti cinque soldati e un altro contractor.

"Non fare errori: gli Stati Uniti non cercano di provocare un conflitto con l'Iran, ma iate pronti al fatto che agiremo con forza per proteggere i nostri", ha dichiarato, parlando con i giornalisti durante la sua visita in Canada. "Non ci fermeremo", ha aggiunto, rispondendo al cronista che gli chiedeva se ci sarebbero stati costi elevati per l'Iran.

Giovedì due F-15 americani hanno attaccato due siti usati dalle milizie sostenute dai Guardiani della rivoluzione iraniani uccidendo, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, 11 miliziani. Una base americana vicina ad al-Omar è stata attaccata ieri mattina. Biden ha precisato che gli Stati Uniti "continueranno a mantenere i nostri sforzi per contrastare le minacce del terrorismo nella regione".