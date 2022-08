Soldi da Bin Laden, principe Carlo nei guai. "Donato un milione di sterline"

Principe Carlo e Bin Laden, la cena con il fratello del terrorista

Nuovi guai per il principe Carlo d'Inghilterra. La rivelazione del "Times" è destinata a creare l'ennesimo polverone a Buckingham Palace. I soldi della famiglia Bin Laden - si legge sul Corriere della Sera - sarebbero finiti nella casse del principe Carlo: è l’ultimo, imbarazzante scandalo che coinvolge il futuro sovrano britannico e che getta un’ulteriore ombra sulla capacità di giudizio del successore al trono di Elisabetta. Il Sunday Times ha rivelato ieri che Carlo ottenne nel 2013 un milione di sterline dai due fratellastri di Osama, il terrorista responsabile degli attentati dell’11 settembre 2001: denaro destinato alle casse della Fondazione di beneficenza del principe. Carlo si adoperò personalmente per facilitare il finanziamento, incontrando a Londra Bakr bin Laden, il patriarca della famiglia, appena due anni dopo che Osama era stato ucciso dalle forze speciali americane in Afghanistan.

Secondo il giornale britannico, - prosegue il Corriere - diversi consiglieri del principe lo esortarono a restituire il denaro, nel timore dell’indignazione che la donazione avrebbe suscitato se fosse stata rivelata al pubblico. Ma Carlo avrebbe risposto di sentirsi troppo in imbarazzo a rendere i soldi ai Bin Laden: e le discussioni a Palazzo col suo staff sarebbero finite a urla reciproche. Questo è solo l’ultimo anello di una catena di scandali che ha coinvolto Carlo e i finanziamenti alle sue fondazioni. Il mese scorso sempre il Sunday Times aveva rivelato che il principe aveva accettato una valigetta contenente un milione di euro in contanti da pare dell’ex primo ministro del Qatar. E l’anno scorso era emerso che Carlo aveva concesso una onorificenza a un uomo d’affari saudita, con una cerimonia privata a Buckingham Palace, in cambio di una donazione alla sua Fondazione.