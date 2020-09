Spagna caos Covid: Madrid chiede a Sanchez medici extra Ue e altri militari

La comunità di Madrid chiederà domani al governo di Pedro Sanchez, in una riunione "straordinaria" del Gruppo Covid-19, appoggio militare urgente per realizzare -tra l'altro - oltre mezzo milione di test e i lavori di sanificazione nelle 37 aree soggette a restrizioni della mobilità e dell'attività, a causa dell'alta incidenza dei contagi. Madrid chiederà anche altri 222 uomini, tra poliziotti nazionali e della Guardia Civil (a cui saranno affidati compiti di verifica delle quarantene ed eventualmente il compito di applicare sanzioni) oltre a 300 medici extracomunitari.

Lo ha reso noto, in una conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio di governo, il vicepresidente regionale, Ignacio Aguado. Il governo madrileno chiederà a Pedro Sanchez la riforma urgente delle normative vigenti per includere 300 medici non-Ue nel sistema sanitario di Madrid: medici che erano stati assunti durante la prima ondata della pandemia e che ora non possono essere stabilizzati per le "restrizioni statali".