Spagna, Catalogna: un Tribunale sospende il lockdown in otto comuni

Un tribunale ha deciso di non ratificare la decisione presa domenica dal governo catalano di imporre un

lockdown in otto comuni, tra cui Lleida. Per il giudice del Tribunale di Lleida, la decisione della Generalitat è "sproporzionata". Lo riferisce La Vanguardia.